Август, 18 в 17:46

Во Львове президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ряд тем – полномасштабную войну в Украине, оборону от российской агрессии, ситуацию за Запорожской атомной электростанции и украденное Россией зерно.

Лидеры обсудили весь комплекс двусторонних отношений и согласились, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами усилит обе стороны. Также не обошли возможность усовершенствования инициативы, усиления безопасности ее реализации, увеличения объемов соответствующего экспорта.

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Зеленский и Эрдоган рассмотрели вопрос масштабного воровства Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Они согласились, что любая торговля украденным недопустима.

– Попытки России продать ворованное должны быть остановлены, – убежден президент Украины.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны РФ, действия которой могут грозить катастрофой Украине и миру. Зеленский подчеркнул, что российский ядерный шантаж на ЗАЭС является одним из самых больших рисков, которые создала война России против Украины.

По словам главы государства, миссией и обязанностью каждой страны должна быть жесткая и последовательная реакция на любые проявления ядерного шантажа с целью его остановки.