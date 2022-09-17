Байден предупредил РФ о последствиях в случае применения ядерного или химического оружия

Сентябрь, 17 в 8:41

Если президент РФ Владимир Путин решит применить химическое или ядерное оружие, это превратит россиян в самых больших изгнанников в мире и не останется без ответа со стороны США и других цивилизованных стран.

В этом заверил президент США Джо Байден. Он предостерег кремлевского диктатора от эскалации войны против Украины.

– Не делайте этого. Не делайте. Это изменит лицо войны на то, чего не было со времен Второй мировой, – подчеркнул президент США.

Джо Байден не уточнил, какие конкретно шаги американская сторона примет в ответ, но подчеркнул, что последствия для России в случае применения химического или ядерного оружия точно будут.

Сейчас смотрят

— Это будет иметь последствия. Они станут самыми большими изгнанниками в мире, чем когда-либо были до этого. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, мы определимся с ответом, – объяснил президент США.

Источник: CBS