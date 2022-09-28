Болгария и Польша советуют своим гражданам срочно уехать из РФ

Сентябрь, 28 в 10:53

Правительства Болгарии и Польши обратились к своим гражданам, находящимся сейчас в РФ, с просьбой срочно покинуть территорию страны-агрессора.

Такие рекомендации связаны с тем, что пересечение границы может усложниться, поскольку маршруты могут закрыть из-за того, что многие граждане РФ убегают от принудительной мобилизации.

В частности, официальная Варшава советует воздержаться от любых поездок в РФ в связи с войной в Украине и признанием Польши властями России недружественным государством.

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– Обращаем ваше внимание на прекращение прямого авиасообщения между Польшей и Россией и очень ограниченные возможности поездок в/из Польши, отсутствие или крайне ограниченный доступ к средствам, размещенным в Польше (например, невозможность использования польских платежных карт), а также действия местных служб, такие как произвольные задержания, обыски мобильных телефонов и потенциальная невозможность выезда из России в случае двойного гражданства, – отметили в МИД страны.

Там также подчеркнули, что в РФ осталось мало польских дипломатов, поэтому предоставление прямой консульской помощи гражданам очень ограничено.

МИД Болгарии, в свою очередь, призвал сограждан воздержаться от поездок в РФ, а также рассмотреть возможность срочного выезда из страны имеющимися транспортными средствами, проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей.