Мы не будем стоять в стороне: США, Британия и Канада ввели новые санкции против России

Сентябрь, 30 в 18:10

США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против страны-агрессора Российской Федерации после оглашения Владимиром Путиным о “присоединении” Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в состав РФ.

Обновлено 30 сентября в 18:10. Канада тоже расширила санкции в отношении России. Власти страны внесли в черный список 43 новых фамилии.

Обновлено 30 сентября в 17:50. Также Великобритания объявила о санкциях против РФ, в частности, против главы Центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной.

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Обновлено 30 сентября в 17:39. Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против России. В список включены десятки физических и юридических лиц, сообщает Министерство финансов США.

США ввели санкции против 14 человек в российском военно-промышленном комплексе, двух руководителей центрального банка страны, членов семей должностных лиц и 278 членов законодательного органа России “за содействие фиктивным референдумам РФ и попытке аннексии суверенной украинской территории”.

– Мы не будем стоять в стороне, когда Путин мошенническим путем пытается аннексировать часть Украины, – заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Среди попавших под санкции США есть вице-премьер-министр России Александр Новак и 278 членов российского законодательного органа.

Государственный департамент США также ввел визовые ограничения относительно более 900 человек, в частности, военных России, Беларуси и “сторонников РФ”.

Министерство финансов США также предупредило о повышенном риске санкций для лиц за пределами России, если они окажут политическую или экономическую поддержку Москве.

США приняли меры после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о самой большой аннексии Европы со времен Второй мировой войны, провозгласив “российскими” временно оккупированные территории Украины.