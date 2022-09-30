Украина не будет проводить никаких переговоров с РФ, пока президентом является Путин — Зеленский

Сентябрь, 30 в 17:19

Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 30 сентября.

По его словам, Украина была и лидирует в переговорных усилиях. Именно наша страна предлагала России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях.

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– Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но с другим президентом, – сказал президент.

Напомним, Путин подписал договор о так называемом вступлении в состав РФ новых территорий — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Зеленский предупреждал Кремль, что проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях и вхождение их в состав России сведут на нет дипломатическое урегулирование ситуации.