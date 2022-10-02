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Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью.

Об этом в субботу, 1 октября, сообщил Уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

– Польша завершила строительство защитного барьера на границе с Беларусью. Нелегальный въезд в Польшу теперь невозможен. Польская граница сегодня является наиболее защищенной в Европе, – написал он в Twitter.

Polska skończyła budowę bariery ochronnej na granicy z Białorusią. Nielegalne przedostanie się do Polski jest obecnie niemożliwe. Polska granica jest dziś najlepiej chroniona w Europie. pic.twitter.com/LxC9fwXIuc Сейчас смотрят — Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 1, 2022

Напомним, что строительство забора, который усложнит нелегальную миграцию из Беларуси, началось в январе. Работы должны были завершить в середине лета, но задержались из-за геологических сложностей.

По данным Польского радио, стена на польско-белорусской границе составляет около 187 километров протяженностью и 5,5 метра высотой. Ограждение сделано из стальных панелей высотой 4,5 метра, наверху добавлена ​​колючая проволока.

Для животных в стене есть специальные проходы, также она не перекрывает пограничные реки и водотоки. К тому же, ограждение оборудуют электронными средствами охраны границы – датчиками движения и камерами.

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Фото: Станислав Жарин