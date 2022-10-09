Октябрь, 09 в 20:16

Американская компания General Dynamics Land Systems представила прототип танка нового поколения Abrams X, в котором используется искусственный интеллект, а экипажу боевой машины не понадобится заряжающий.

Уже завтра, 10 октября, танк планируют презентовать на выставке Ассоциации армии США (Association of the United States Army — AUSA-2022) в Вашингтоне.

На сайте корпорации указано, что компоновка Abrams X будет отличаться от традиционных тем, что в его башне не будет члена экипажа. Подобная компоновка существует и у российского танка Т-14 семейства Армата.

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В танках Abrams M1, которые Соединенные Штаты выпускают с начала 1980-х годов, экипаж составляют механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий.

IT’S ALIVE! A main battle tank for the next generation, the AbramsX technology demonstrator features reduced weight for improved mobility and transportability, delivering the same tactical range as the M1A2 Abrams with 50% less fuel consumption. #GDatAUSA #AUSA2022 #TeamAbrams pic.twitter.com/7PdpGnuPJT — General Dynamics Land Systems (@GD_LandSystems) October 8, 2022

В представленной версии Abrams X не будет заряжающего, так как боевая машина будет иметь прибор для автоматического заряжания.

В описании General Dynamics Land Systems говорится, что танк будет оснащен технологией искусственного интеллекта, что даст возможность использовать его в “беспилотном” режиме.

Добавляется, что Abrams X предусматривает гибридную силовую установку, которая уменьшит расход топлива танка почти на половину, а также понизит шум от боевой машины и увеличит его общую электрификацию.

Немецкие и российские танки нового поколения

BBC пишет, что подобные эксперименты с “необитаемыми башнями”, проводились еще в 1980-е годы, однако в результате они не вышли из стадии прототипов.

Так, Советский Союз построил такой танк в 1990-м году, в рамках опытно-конструкторских работ по проекту Совершенствование-88. Тогда прототипу боевой машины дали название Объект 195, или Т-95.

Однако советскую программу свернули в 1990-х годах, начав разрабатывать новую, которая в результате вылилась в семейство Армата.

Кроме того, в июне 2022 года свой прототип танка нового поколения представила немецкая компания Rheinmetall, которому дали название KF51 Panther.

Новая Пантера отличается от американских Abrams X и российских Армат.

Немецкие конструкторы не стали отказываться от экипажа в башне, оставили его количественный состав, но изменили качественный. Таким образом, экипаж танка по-прежнему составляет четыре человека, но с измененными ролями. KF51 Panther оснащен автоматом заряжания, а наводчик в экипаж был сменен на специалиста, занимающегося цифровыми системами, а также, вероятно, управлением двумя беспилотниками, которыми будет оснащаться немецкая Пантера нового поколения.

В командирском варианте танка место цифрового специалиста может находиться командующий танковым подразделением.

Фото: Скриншот из видео / General Dynamics Land Systems

Источник: General Dynamics, BBC