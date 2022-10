Американская компания General Dynamics Land Systems представила прототип танка нового поколения Abrams X, в котором используется искусственный интеллект, а экипажу боевой машины не понадобится заряжающий.

Уже завтра, 10 октября, танк планируют презентовать на выставке Ассоциации армии США (Association of the United States Army — AUSA-2022) в Вашингтоне.

На сайте корпорации указано, что компоновка Abrams X будет отличаться от традиционных тем, что в его башне не будет члена экипажа. Подобная компоновка существует и у российского танка Т-14 семейства Армата.

В танках Abrams M1, которые Соединенные Штаты выпускают с начала 1980-х годов, экипаж составляют механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий.

IT’S ALIVE! A main battle tank for the next generation, the AbramsX technology demonstrator features reduced weight for improved mobility and transportability, delivering the same tactical range as the M1A2 Abrams with 50% less fuel consumption. #GDatAUSA #AUSA2022 #TeamAbrams pic.twitter.com/7PdpGnuPJT

— General Dynamics Land Systems (@GD_LandSystems) October 8, 2022