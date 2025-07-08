Цена металлолома в Украине в 2025 году: сколько стоит 1 кг металлов

Для получения максимальной выгоды от сдачи металлолома важно владеть информацией о текущих расценках на различные виды металлов, уметь определять ценные материалы в собственном хозяйстве и знать местонахождение проверенных приемных пунктов.

Актуальная цена металлолома в 2025 году:

Черный металлолом. В начале 2025 года цена за килограмм черного лома колебалась в пределах 4 -7 грн, в зависимости от региона (преимущественно 4 грн в менее активных точках и до 7 грн в крупных городах). В летние месяцы возможно временное снижение до 6 грн/кг, после чего ожидается рост осенью — до 9 грн/кг при больших объемах.

В начале 2025 года цена за килограмм черного лома колебалась в пределах 4 -7 грн, в зависимости от региона (преимущественно 4 грн в менее активных точках и до 7 грн в крупных городах). В летние месяцы возможно временное снижение до 6 грн/кг, после чего ожидается рост осенью — до 9 грн/кг при больших объемах. Медь остается самым дорогим видом лома. В феврале-марте 2025 года цена за 1 кг меди

остается самым дорогим видом лома. В феврале-марте 2025 года Алюминий в первом квартале 2025 года за килограмм алюминиевого лома давали от 50 до 70 грн. В течение года ожидается сохранение этой ценовой планки. В то же время электротехнический алюминий может оцениваться дороже — до 85 грн/кг, а в отдельных областях, например в Запорожской, цена достигала 95 грн/кг.

Обратите внимание: указанные цены являются ориентировочными и могут отличаться в зависимости от региона, объемов и конкретного пункта приема. Для точной информации следует обратиться в ближайшую точку приема металлолома.

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Что влияет на формирование цен металлолома в 2025 году

Стоимость металлолома в Украине в этом году формируется под влиянием нескольких ключевых факторов:

Состояние и вид сырья. Цветной металлолом всегда стоил значительно выше по сравнению с черным, а чистота материала, его сортировка и отсутствие посторонних включений существенно повышают закупочную стоимость.

Размер партии. Большие объемы обычно принимаются по повышенным тарифам. Каждый заготовительный пункт устанавливает собственные минимальные нормы для оптовых расценок.

Региональные особенности. Ценовые различия между областями продолжают существовать. Чем ближе находится металлолом к месту приемки, тем меньше затраты на транспортировку и, как результат, выше закупочная цена.

Качество подготовки лома — разделение металлолома по категориям (черный, цветной), сортам и габаритам позволяет увеличить его стоимость.

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