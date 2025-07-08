Марина Терюханова, редактор ленты
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Цена металлолома в Украине в 2025 году: сколько стоит 1 кг металлов
Для получения максимальной выгоды от сдачи металлолома важно владеть информацией о текущих расценках на различные виды металлов, уметь определять ценные материалы в собственном хозяйстве и знать местонахождение проверенных приемных пунктов.
Актуальная цена металлолома в 2025 году:
- Черный металлолом. В начале 2025 года цена за килограмм черного лома колебалась в пределах 4 -7 грн, в зависимости от региона (преимущественно 4 грн в менее активных точках и до 7 грн в крупных городах). В летние месяцы возможно временное снижение до 6 грн/кг, после чего ожидается рост осенью — до 9 грн/кг при больших объемах.
- Медь остается самым дорогим видом лома. В феврале-марте 2025 года цена за 1 кг меди варьировалась от 240 до 350 грн, что зависело как от географического расположения, так и от степени очистки металла. В июне цены по регионам колебались от 210 до 330 грн/кг. Прогнозы на вторую половину года говорят о среднем уровне 250-300 грн/кг, а в отдельных приемных пунктах возможно повышение до 310 грн и выше.
- Алюминий в первом квартале 2025 года за килограмм алюминиевого лома давали от 50 до 70 грн. В течение года ожидается сохранение этой ценовой планки. В то же время электротехнический алюминий может оцениваться дороже — до 85 грн/кг, а в отдельных областях, например в Запорожской, цена достигала 95 грн/кг.
Обратите внимание: указанные цены являются ориентировочными и могут отличаться в зависимости от региона, объемов и конкретного пункта приема. Для точной информации следует обратиться в ближайшую точку приема металлолома.
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Что влияет на формирование цен металлолома в 2025 году
Стоимость металлолома в Украине в этом году формируется под влиянием нескольких ключевых факторов:
- Состояние и вид сырья. Цветной металлолом всегда стоил значительно выше по сравнению с черным, а чистота материала, его сортировка и отсутствие посторонних включений существенно повышают закупочную стоимость.
- Размер партии. Большие объемы обычно принимаются по повышенным тарифам. Каждый заготовительный пункт устанавливает собственные минимальные нормы для оптовых расценок.
- Региональные особенности. Ценовые различия между областями продолжают существовать. Чем ближе находится металлолом к месту приемки, тем меньше затраты на транспортировку и, как результат, выше закупочная цена.
- Качество подготовки лома — разделение металлолома по категориям (черный, цветной), сортам и габаритам позволяет увеличить его стоимость.
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