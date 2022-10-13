Министры стран НАТО воспринимают Украину как восточный щит для всей Европы — Резников

Октябрь, 13 в 20:51

Министры государств-членов НАТО воспринимают Украину как восточный щит для всей Европы, заявил министр обороны Алексей Резников. Об этом сообщает специальный корреспондент ICTV Владимир Рунец.

— Обсуждали вопросы налаживания индустрии, производства боезапасов, новых систем, в которых мы нуждаемся. Они (министры стран НАТО, – Ред.) говорят: Алексей, что нужно будет через 6, 8, 12 месяцев? Независимо от того, когда эта война завершится нашей победой, они понимают, что нужно будет усиливать оборону Украины. Они уже воспринимают мой аргумент, что Украина – это восточный щит всей Европы. Я очень четко нарисовал – 2,4 тыс. км. Это Беларусь, Россия и временно оккупированные территории – это 2,4 тыс. км, из которых 1,3 тыс. – реальная линия фронта.

По его словам, министры государств-членов НАТО, занимавшие нейтральную позицию по вопросу войны России, теперь активно поддерживают Украину в борьбе за свободу и независимость.

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— Даже те министры, которые были раньше, ну скажем так, более осторожную позицию занимали, сейчас очень активны и проактивны. Я слушал речи, и каждый раз: Алексей, передай украинцам, мы гордимся вами, вы нас вдохновляете, мы впечатлены, мы в восторге от вас, и благодарим вас. И каждый раз звучит две базовые вещи. Первое: вы ведете войну не только за себя, вы ведете войну за нас, за весь демократический мир. И это не пафос, это слова каждого министра. И второе: мы тебя уверяем, мы будем с вами до конца, сколько нужно времени, мы готовы с вами стоять. Короткая, средняя, ​​длинная перспектива.

После массированных ракетных ударов на территории Украины, нанесенных российской армией, все большее число стран начинает поддерживать Украину и оказывать военную помощь, заверил Резников.