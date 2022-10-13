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В Беларуси могут закрыть выезд за границу для граждан “в пользу нацбезопасности”

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Білорусь палац
Фото: Depositphotos

В Беларуси могут разрешить силовикам не выпускать граждан из страны.

Тамошние депутаты в первом чтении одобрили законопроект, который, среди прочего, разрешает сотрудникам КГБ ограничивать выезд из страны физическим лицам.

Об этом сообщается в Telegram-канале Палаты представителей Национального собрания РБ.

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Депутаты предлагают дополнить статью 7 закона №49-З, которая перечисляет основания для ограничения выезда из Беларуси:

  • выезд противоречит интересам национальной безопасности Беларуси – выезд может быть закрыт сроком до шести месяцев;
  • в отношении выезжающего возбуждено административное дело.

В статье 8 того же закона депутаты предлагают расширить полномочия КГБ. Согласно предложениям, работникам этой структуры позволят определять, “противоречит ли выезд гражданина интересам национальной безопасности”.

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В закон также хотят добавить статью 11.1, регламентирующую выезд “отдельных категорий граждан”, в том числе военных и работников военизированных организаций, например, КГБ и Следственного комитета. Такие лица смогут уезжать за границу только после согласования руководства.

Источник: Палаты представителей Национального собрания РБ

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