В Беларуси могут закрыть выезд за границу для граждан “в пользу нацбезопасности”
В Беларуси могут разрешить силовикам не выпускать граждан из страны.
Тамошние депутаты в первом чтении одобрили законопроект, который, среди прочего, разрешает сотрудникам КГБ ограничивать выезд из страны физическим лицам.
Об этом сообщается в Telegram-канале Палаты представителей Национального собрания РБ.
Депутаты предлагают дополнить статью 7 закона №49-З, которая перечисляет основания для ограничения выезда из Беларуси:
- выезд противоречит интересам национальной безопасности Беларуси – выезд может быть закрыт сроком до шести месяцев;
- в отношении выезжающего возбуждено административное дело.
В статье 8 того же закона депутаты предлагают расширить полномочия КГБ. Согласно предложениям, работникам этой структуры позволят определять, “противоречит ли выезд гражданина интересам национальной безопасности”.
В закон также хотят добавить статью 11.1, регламентирующую выезд “отдельных категорий граждан”, в том числе военных и работников военизированных организаций, например, КГБ и Следственного комитета. Такие лица смогут уезжать за границу только после согласования руководства.