Лукашенко решает окончательно продать суверенитет Беларуси своим патронам из РФ – Украина в ОБСЕ

Октябрь, 12 в 7:17

Режим Лукашенко решает окончательно продать РФ суверенитет Беларуси, но еще есть время спасти страну от позора полноценного участия в геноцидной войне, которую ведет обанкротившийся российский режим против украинского народа.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ во вторник в столице Австрии.

– В то же время, на фоне российских потерь Александр Лукашенко решает окончательно продать суверенитет Беларуси своему российскому патрону, – сказал Евгений Цымбалюк.

Как сказал Цымбалюк, обвиняя Украину в якобы планировании нападения на Беларусь, Лукашенко действительно нуждается в прикрытии для использования Беларуси для запуска российских ракет и беспилотников-камикадзе по Киеву.

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– При этом, буквально вчера он заявил о развертывании в Беларуси совместной группировки войск, в том числе путем размещения в стране дополнительного российского контингента. Что ж, Минску стоит задать себе вопрос, насколько способна и заслуживает доверия Россия? Какие истинные намерения Кремля? Они действительно думают о новой атаке с севера на Украину или просто хотят завершить оккупацию белорусов, введя туда дополнительные войска?, — заявил Цымбалюк.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 230-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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