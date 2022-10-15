Октябрь, 14 в 23:07

Эстония, Ирландия, Латвия, Литва и Польша направили Европейской комиссии предложения для девятого пакета санкций, в котором предлагают ввести против Беларуси такие же ограничения, как и против России.

Об этом сообщает издание Польское радио, в распоряжении которого оказался документ.

Синхронизация санкций, введенных против России и Беларуси, уже некоторое время обсуждается в Брюсселе.

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— По словам дипломатов ЕС, существует две цели: во-первых, как можно сильнее ударить по белорусской экономике и заставить режим в Минске прекратить помощь Москве, а во-вторых, чтобы россияне не пытались обойти санкции. Вопрос в том, будет ли единогласно согласие всех стран после недавних сообщений о том, что Россия атаковала гражданские цели в Украине с использованием белорусских баз, — говорится в издании.

Предложения по дальнейшим санкциям против РФ предусматривают запрет на импорт бриллиантов, запрет на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky в ЕС и запрет на продажу недвижимости россиянам.

Эти ограничения были изъяты из восьмого пакета санкций во время переговоров.

Кроме того, пять стран подтвердили свое предложение об отключении всех российских банков от глобальной системы финансовых расчетов SWIFT, наложении санкций на атомную энергетику и ограничении на другие услуги.