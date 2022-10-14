В Беларуси заявили, что российские войска прибудут в ближайшие дни

Октябрь, 14 в 20:57

Российские войска совместной группировки в ближайшие дни должны прибыть в Беларусь.

Об этом пишет издание Белта со ссылкой на Минобороны Беларуси и заместителя начальника Генерального штаба ВС РБ по научной работе полковника Виктора Тумара.

— Пока решение о создании Региональной группировки войск (сил) реализуется в пользу усиления охраны и обороны государственной границы Республики Беларусь для снижения военной активности в приграничных с нами районах. Буквально в ближайшие дни на территорию Республики Беларусь начнут прибывать войска российской составляющей Региональной группировки войск (сил), – сказал полковник.

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По словам Тумара, с российскими военными будут проводиться “плановые мероприятия боевой подготовки, направленные на повышение уровня выполнения задач по защите Союзного государства”.

Сколько именно солдат РФ прибудут в Беларусь, он не уточнил.

Напомним, 10 октября самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко сообщил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск.

По его словам, эта группировка будет задействована, если “уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас”. Основу формирования составит армия Республики Беларусь.