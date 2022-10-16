Октябрь, 15 в 21:34

Члены Конгресса США от Демократической партии предлагают передать Украине американские системы вооружения, которые находятся в Саудовской Аравии.

Как информирует издание The Guardian, среди других предложений – приостановление запланированной передачи Эр-Рияду ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot.

Такие призывы стали ответом на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в день с ноября по конец 2023 года. Против этого решительно выступала администрация президента США Джо Байдена, которая наоборот настаивала на увеличении добычи нефти, чтобы снизить ее стоимость на мировом рынке.

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Американский лидер даже провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом в Джидде.

В конце концов, Саудовская Аравия поддержала предложение о сокращении нефтяной добычи. Бытует мнение, что это решение играет на руку Кремлю, который будет получать дополнительные средства от нефти для финансирования войны против Украины (сокращение добычи может привести к росту цен на “черное золото”).

Как объясняет The Guardian, Вашингтон расценивает такой шаг Эр-Рияда как унижение, учитывая недавнюю встречу Байдена с наследным принцем.

А демократы в Конгрессе США выступили за остановку продаж оружия Саудовской Аравии. Одним из тех, кто настаивает на этом, является член Палаты представителей США Ро Ханна. По его мнению, Конгресс остановит передачу ракет к ЗРК Patriot, а также, вероятно, приостановит другие оборонные инициативы.

Ханна обратил внимание на заявление сенатора-демократа Роберта Менендеса, возглавляющего комитет по иностранным делам. Менендес заверил, что готов прекратить продажу оружия Саудовской Аравии.

А влиятельный сенатор-демократ Крис Мерфи выразил мнение, что США должны приостановить продажу Саудовской Аравии американских ракет класса воздух-воздух средней дальности (AMRAAM) и предоставить их Украине.

– США должны приостановить продажу Саудовской Аравии ракет AMRAAM и перепрофилировать эти ракеты для Украины, которая могла бы использовать их с недавно выделенными зенитно-ракетными комплексами NASAMS для защиты своей территории и населения от преступных бомбардировок России, – подчеркнул Крис Мерфи.

Он также предлагает передислоцировать батареи американских зенитных ракетных комплексов Patriot из Саудовской Аравии в Восточную Европу, или даже предоставить их Украине.

– В течение нескольких лет американские военные размещали батареи противоракетной обороны Patriot в Саудовской Аравии, чтобы помочь защитить ее нефтяную инфраструктуру от атак ракет и беспилотников. Эти передовые системы противовоздушной и противоракетной обороны должны быть передислоцированы для усиления обороны союзников по НАТО на восточном фланге, таких как Польша и Румыния, или переданы нашим украинским партнерам, — говорится в заявлении Мерфи.

Сенатор уточнил, что такие шаги будут соответствовать уровню отношений США с Саудовской Аравией, а также помогут Украине.

Эксперты, с которыми пообщалось издание The Guardian, сообщили, что перемещение систем вооружения из Саудовской Аравии в Украину является не слишком сложной задачей с точки зрения логистики. В то же время, это может привести к обвинениям администрации Байдена в чрезмерном расширении поддержки Украины, поскольку указанные системы могут требовать присутствия американского персонала.

Источник: Пресс-служба Криса Мерфи