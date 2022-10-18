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Канада ввела дополнительные санкции против 34 российских физических и одного юридического лица, причастных к распространению дезинформации и пропаганды.

О новых ограничениях в понедельник, 17 октября, объявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

– Эти лица и организации помогают российскому режиму подрывать принципы государственного суверенитета и несут ответственность за распространение ложных нарративов, которые служат поводом для неоправданной войны российского режима, – говорится на сайте правительства Канады.

В частности, в список попали пропагандистский телеканал Звезда, принадлежащий министерству обороны РФ, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, телеведущие Тина Канделаки и Наиля Аскер-Заде, помощник Путина Владимир Мединский.

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Новые санкции правительство Канады называет примером усилий страны по поддержке Украины.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения РФ Канада ввела санкции против более 1400 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.