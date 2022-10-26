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В Беларуси проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков – ЦНС

Малиновская Ангелина, редактор ленты
білорусь білоруський
Фото: Depositphotos

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация водителей и механиков, которые должны обслуживать нужды армии РФ. Однако собственный призыв белорусская армия отрицает.

— Такое распоряжение было отправлено военкоматам еще в марте этого года. Как свидетельствуют данные белорусского подполья, военные комиссары даже обходят дома военнообязанных и отыскивают водителей тяжелой техники и механиков, — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Таким образом, Беларусь продолжает поддерживать российские войска на своей территории.

А после заявлений самопровозглашенного президента Александра Лукашенко о создании совместной группировки российско-белорусских войск под контролем армии РФ уже оказались авиабазы в городах Лида и Барановичи.

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По информации украинских партизан, белорусские военные были замечены во временно оккупированном Мелитополе.

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