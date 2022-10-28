Пограничники значительно усилили охрану границы с Россией и Беларусью – Демченко

Октябрь, 28 в 14:45

В Украине значительно усилили охрану на участках государственной границы с Россией, Беларусью и Молдовой возле непризнанного Приднестровья. Этим направлениям пограничники уделяют больше внимания, чтобы не допустить эскалации.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга 28 октября. По его мнению, угроза повторного вторжения с территории Беларуси по-прежнему остается.

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Демченко уверяет, что в случае реальной угрозы Силы обороны возле границ Украины готовы к развитию любых ситуаций и сильному ответу врагу.

По словам спикера Госпогранслужбы, пока не наблюдаются изменений ситуации, поэтому она контролируется. В то же время армия Беларуси продолжает действия по прикрытию границы в пределах Брестской и Гомельской областей. Количество солдат не меняется, несмотря на то, что подразделения на этом направлении находятся на ротационной основе.

Однако Беларусь не перестает поддерживать Россию в преступных действиях в войне против Украины, поскольку и дальше предоставляет оккупантам территорию страны, воздушное пространство и инфраструктуру, отметил Демченко.