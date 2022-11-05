В США пообещали предоставить Украине помощь, необходимую для деоккупации Херсона

Ноябрь, 04 в 22:28

В Соединенных Штатах Америки пообещали предоставить Украине необходимую военную помощь для проведения контрнаступления ВСУ и освобождения Херсона.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге во время визита в Украину. По его словам, деоккупация Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках неанонсированного визита.

– У меня была возможность получить доклады военных руководителей Украины о планировании этих усилий (для освобождения Херсона. – Ред.). Конечно, американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это, – уверяет Салливан.

Советник президента США подчеркнул, что Белый дом предоставит всю необходимую поддержку и дополнительную помощь для контрнаступления на территории Херсона.

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— Я сегодня снова переспросил, что необходимо (Украине для освобождения Херсона от российской оккупации. — Ред.). И считаю, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этого сражения, – заверил Салливан.

Сегодня, 4 ноября, Пентагон обнародовал список вооружения в рамках нового пакета военной помощи Украине. Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за неизменную поддержку.