Ноябрь, 26 в 17:14

Международное сообщество должно поддержать Украину и помочь украинцам пережить очень тяжелую зиму на фоне постоянного террора РФ.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время брифинга в Киеве.

Он напомнил, что Польша оказывает нашему государству не только военную помощь, но и гуманитарную, что особенно актуально накануне зимы.

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– Очень важно помочь украинцам пережить это тяжелое время предстоящей зимой. Война – это испытание для всего мира. Мы можем наблюдать, как люди умирают и голодают, или можем действовать, чтобы предотвратить это преступление, которое происходит на наших глазах. Поэтому сегодня из Киева – столицы свободной и независимой Украины, призываем весь мир поддержать Украину, – подчеркнул Моравецкий.

Он напомнил, что Россия атакует критическую и гражданскую инфраструктуру Украины, поскольку хочет спровоцировать огромный гуманитарный кризис. Моравецкий отметил, что агрессора следует остановить, пока его действия не привели к глобальной дестабилизации и катастрофе.

– Это варварство. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить это, — заявил политик.

Комментируя развязанную РФ полномасштабную войну против Украины, Моравецкий заявил, что Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны Москвы. Поэтому теперь не стоит медлить с помощью Украине.

– В этой войне, которую развязала РФ против Украины, может быть только один результат: либо Украина победит, либо вся Европа погибнет… Эта война закончится, когда мы вернем каждый дом и школу, каждую больницу и каждую дорогу, — заявил премьер Польши.

Недавно Матеуш Моравецкий заявлял, что Украине нужны не только планы послевоенного восстановления, но также финансовая и военная поддержка Евросоюза, которая поможет выстоять в войне.