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Шольц: Германия не принимает циничную войну России, это наш сигнал Путину

Валентина Чорна, редактор ленты
Олаф Шольц
Фото: Depositphotos

Германия не принимает циничную войну России. Такой сигнал российскому диктатору Владимиру Путину адресовал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом он заявил во время онлайн-выступления на Международном учредительном саммите International Summit on Food Security, который проходит в Киеве.

– Сегодня мы едины в том, что голод больше не может использоваться как оружие, именно поэтому мы не можем мириться с тем, что наблюдаем сегодня, – сказал Шольц.

Он отметил, что мир столкнулся с худшим продовольственным глобальным кризисом с ужасающими последствиями для миллионов людей.

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— Мы знаем, что, нацелившись на сельскохозяйственную инфраструктуру в Украине и блокируя черноморские порты в течение месяцев, Россия только усугубила эту ситуацию. Мы собрались здесь сегодня, чтобы послать четкий сигнал: мы не принимаем циничную войну России. Именно поэтому мы с радостью принимаем участие в инициативе экспорта зерна из Украины и продолжаем доставлять продовольственную помощь тем, кто больше всего страдает, — заявил Шольц.

Канцлер Германии поздравил успешные усилия ООН по расширению Черноморской зерновой инициативы и добавил, что мир очень внимательно следит за тем, выполняет ли Россия свои обязательства.

Также Шольц объявил, что Германия предоставит дополнительно €15 млн для дальнейшего снабжения зерна из Украины в координации действующей продовольственной инициативы.

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