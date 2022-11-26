Шольц: Германия не принимает циничную войну России, это наш сигнал Путину
Германия не принимает циничную войну России. Такой сигнал российскому диктатору Владимиру Путину адресовал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Об этом он заявил во время онлайн-выступления на Международном учредительном саммите International Summit on Food Security, который проходит в Киеве.
– Сегодня мы едины в том, что голод больше не может использоваться как оружие, именно поэтому мы не можем мириться с тем, что наблюдаем сегодня, – сказал Шольц.
Он отметил, что мир столкнулся с худшим продовольственным глобальным кризисом с ужасающими последствиями для миллионов людей.
— Мы знаем, что, нацелившись на сельскохозяйственную инфраструктуру в Украине и блокируя черноморские порты в течение месяцев, Россия только усугубила эту ситуацию. Мы собрались здесь сегодня, чтобы послать четкий сигнал: мы не принимаем циничную войну России. Именно поэтому мы с радостью принимаем участие в инициативе экспорта зерна из Украины и продолжаем доставлять продовольственную помощь тем, кто больше всего страдает, — заявил Шольц.
Канцлер Германии поздравил успешные усилия ООН по расширению Черноморской зерновой инициативы и добавил, что мир очень внимательно следит за тем, выполняет ли Россия свои обязательства.
Также Шольц объявил, что Германия предоставит дополнительно €15 млн для дальнейшего снабжения зерна из Украины в координации действующей продовольственной инициативы.