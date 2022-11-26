Ноябрь, 26 в 19:16

Целесообразно установить ограничение цены на российскую нефть на уровне $30-40 за баррель (почти 159 л). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве 26 ноября.

– Ограничение, которое сегодня рассматривается, около $65, я считаю, искусственное. Россия заработает десятки миллиардов сверхприбыли и будет использовать против нас. К сожалению, не всем странам так больно вместе с нами, – отмечает глава государства.

По словам президента, Украина полностью поддерживает позицию Литвы и Польши, выступающих за значительно более низкую предельную цену на российскую нефть.

– Эти ограничения – это уже сигнал того, что страны будут идти дальше. Но мы хотим, чтобы санкции были очень результативными. Ограничение должно быть на уровне $30-40, чтобы Россия это чувствовала, – утверждает президент Украины.

Дипломаты Европейского Союза пока не пришли к общему согласию, насколько строгим должно быть ограничение предельной цены, которое планируют ввести совместно со странами G7.

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В частности, в Польше считают, что предложения установить лимит в $65 за баррель – это слишком щедро для России. Однако некоторые страны, среди которых Греция, не хотят опускать показатель ниже этого уровня.