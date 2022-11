В Китае не утихают протесты, звучат требования отставки Си Цзиньпина: что известно

В Китае вспыхнули протесты против правящей Коммунистической партии из-за несогласия с политикой ограничений по борьбе с коронавирусом.

По мере того, как в эти выходные росло количество демонстраций в больших городах, росла и волна недовольства, а также звучали призывы к большей демократии и свободе.

Протестующие, в частности, призвали к отстранению от власти лидера партии Си Цзиньпина, который в течение почти трех лет был сторонником стратегии массовых тестов, локдаунов, политики нулевой терпимости к коронавирусу и цифровой слежки.

Протесты были спровоцированы смертельным пожаром в прошлый четверг в многоэтажке в Урумчи, админцентре региона Синьцзян на северо-западе КНР.

Пожар унес жизни по меньшей мере десяти человек, еще девять получили ранения. В сеть попало видео, свидетельствующее, что пожарные не могли добраться до жертв из-за карантинных ограничений. Это и привело к возмущению общественности.

Город был закрыт более 100 дней, жители не могли покинуть регион, и многие были вынуждены оставаться дома.

В пятницу жители Урумчи вышли на протесты, требуя прекращения карантина. На следующий день местные власти заявили, что будут отменять карантин поэтапно, но не указали четких рамок.

Но это не утолило возмущение от действий властей и протесты быстро распространились за пределы региона Синьцзян.

Сообщается о протестах по всей стране. Телеканал CNN подтвердил демонстрации, по меньшей мере, в 16 местах по всей стране, включая Пекин и Шанхай.

В субботу в Шанхае сотни людей собрались со свечами по улице Урумчи, названной в честь города, чтобы оплакать жертв пожара. Многие держали чистые листы белой бумаги – символический протест против цензуры – и скандировали:

Некоторые также кричали, чтобы Си “ушел в отставку”, и пели The Internationale, социалистический гимн, более века использовавшийся как призыв к действиям на демонстрациях по всему миру.

‘Down with the party! Down with Xi Jinping!’ Free Xinjiang!’ pic.twitter.com/q5jwUQrz5Z

Его также пели во время продемократических протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине перед жестоким подавлением вооруженными войсками в 1989 году.

Политика Китая по борьбе с Covid-19 особенно остро ощутилась в Шанхае, где двухмесячный карантин в начале этого года оставил многих без доступа к еде и медицинской помощи, что вызвало возмущение общественности.

К вечеру воскресенья массовые демонстрации распространились на Пекин, Чэнду, Гуанчжоу и Ухань. Тысячи жителей потребовали не только прекращения коронавирусных ограничений, но и политических свобод. Жители некоторых закрытых районов снесли изгороди и вышли на улицы.

Протесты также прошли в университетских городках Пекинского университета и Университета Цинхуа в Пекине, а также Университета коммуникаций Китая в Нанкине.

В Гонконге десятки человек собрались в понедельник вечером в центральном районе города на пикет. Некоторые держали чистые листы бумаги, другие оставляли цветы и держали плакаты в память о погибших во время пожара в Урумчи.

Публичные протесты являются редким явлением в Китае, где коммунисты усилили контроль над всеми аспектами жизни, устраивают репрессии против инакомыслия и построили “высокотехнологичное государство слежения”.

Самая строгая система массовой слежки в Синьцзяне, где китайское правительство обвиняют в содержании до 2 млн уйгуров и других этнических меньшинств в лагерях. Бывшие заключенные утверждают, что подвергались физическому и сексуальному насилию там.

В сентябрьском отчете ООН была разоблачена региональная “инвазивная” сеть слежки в регионе с полицейскими базами данных, содержащими сотни тысяч файлов с биометрическими данными, такими как сканирование лица и глазных яблок.

Китай неоднократно отрицал обвинения в нарушениях прав человека в регионе.

Она говорит, что это другой тип протеста, чем те, которые были в Китае за последние два десятилетия. На этот раз протесты включают “остро выраженное недовольство политической составляющей в сочетании с Covid-ограничением”.

Субботние протесты в Шанхае привели к стычкам между демонстрантами и полицией, проведшей аресты в воскресенье утром. Но протестующие вернулись на улицы города, встретив более агрессивный ответ. На кадрах видео были хаотические сцены, как полицейские толкают, оттесняют и избивают протестующих.

В какой-то момент сотни полицейских образовали живую стену, чтобы перекрыть основные дороги, а из громкоговорителей раздавались призывы уйти к протестующим. С китайской сети соответствующие видео были удалены.

Известно также об аресте в Шанхае во время протестов журналиста ВВС Эдварда Лоуренса. По словам представителя BBC, Лоуренса “избила полиция” во время освещения протестов. В понедельник спикер МИД Китая признал его арест, но заявил, что Лоуренс не говорил, что он журналист до задержания.

A statement from the BBC on what happened to me in Shanghai last night while doing my job.

I understand at least one local national was arrested after trying to stop the police from beating me.

Thanks very much for the kind words and messages of concern. https://t.co/weoDAMakvO

— Edward Lawrence (@EP_Lawrence) November 28, 2022