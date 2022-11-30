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Умер бывший лидер Китая Цзян Цзэминь

Валентина Чорна, редактор ленты
Цзян Цземінь
Фото: Getty Images

В среду, 30 ноября, умер бывший глава Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь. Ему было 96 лет.

По данным СМИ, Цземь умер в Шанхае. Причиной смерти стала лейкемия и полиорганная недостаточность.

Цзян Цзэминь занимал должность генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая с 1989 по 2002 год. На должности главы КНР он пробыл с 1993 по 2003 год.

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С 1990 по 2005 год политик был председателем Центрального военного совета Китая. Долгое время занимал руководящие должности в правительстве, и в Политбюро Компартии 15-го созыва стал старейшим членом.

Во время председательства Цзян Цзэминя экономика Китая стала седьмой в мире.

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