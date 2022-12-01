Декабрь, 01 в 10:45

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет заказать американские истребители F-35 в ближайшем будущем.

Об этом сообщает издание Bild.

Самолет является одним из проектов вооружения, контракты на поставку которого должны быть заключены в этом году, заявил Шольц на конференции по безопасности в Берлине.

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Американские истребители-бомбардировщики необходимы Германии для поддержки ядерного участия страны в НАТО.

Совместное использование ядерного оружия связано с концепцией НАТО по сдерживанию.

Стоит отметить, что у Германии нет арсенала ядерного оружия, но немецкие самолеты могут перевозить американские боеголовки в случае войны. Сейчас для таких целей у Бундесвера есть реактивные боевые самолеты Tornado, но в ближайшие годы их хотят заменить.

Справка. Истребители Lockheed Martin F-35 – это семейство малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанных американской фирмой Lockheed Martin Aeronautics Company. Их используют воздушные силы и морская пехота США, а также военно-морские силы Великобритании.

Lockheed Martin F-35 – это одноместный самолет. Его крейсерская скорость 850 км/ч, а максимальная – 1906 км/ч. Боевой радиус истребителя – 1000 км, дальность полета – 2200 км. На вооружении имеет пятиствольную 25 мм роторную пушку GAU-12/U.

На себе самолет может нести восемь подвесных элементов общей массой 5 тонн.

Стоимость одного самолета от 83 млн долларов.