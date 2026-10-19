Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 14 октября заявила, что Рим продолжит поддерживать Украину, поскольку капитуляцию нельзя считать миром. Она также раскритиковала договоренность относительно российского дизельного топлива, которая, по ее мнению, может ослабить санкции против РФ и помочь финансировать войну.

Факты ICTV узнавали, что такое капитуляция и как она влияет на завершение войны.

Капитуляция: что это

Это акт безоговорочной сдачи, признание поражения в войне или конфликте. С политической точки зрения, это событие имеет последствия как для государства, которое капитулирует, так и для государства, которое принимает капитуляцию.

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Согласно международному гуманитарному праву, инициатива обычно проявляется путем направления переговорщиков под белым флагом. Эти лица, а также сопровождающие их представители имеют право на неприкосновенность.

Переговоры могут касаться условий сдачи оружия, пленения военнопленных, передачи территорий и другого имущества. На время переговоров устанавливается временное перемирие.

Что такое капитуляция простыми словами и ее виды

Капитуляция — это когда одна сторона в войне сдается другой. Это значит, что проигравшая сторона признает свое поражение и соглашается прекратить борьбу.

Самыми распространенными типами капитуляции являются:

Почетная . Такой вид предусматривает сохранение символов государственности (флагов) и военного инвентаря побежденной стороны. Это свидетельствует о признании определенной военной доблести и может быть обусловлено историческими, политическими или другими факторами.

Простая предусматривает сдачу отдельной военной единицы (части, соединения) без полного прекращения военных действий всеми вооруженными силами государства. Этот вид капитуляции часто является результатом окружения или других тактических обстоятельств.

Полная — это означает полный и окончательный отказ от дальнейшего сопротивления со стороны всех вооруженных сил государства. Хотя государство формально признает свое военное поражение, состояние войны может сохраняться до подписания мирного договора.

Безоговорочная — это самый жесткий вид, предполагающий полное разоружение и безусловную сдачу на милость победителя. Побежденная сторона теряет любые переговорные позиции и полностью подчиняется воле победителя. Классическими примерами безоговорочной капитуляции является капитуляция Германии и Японии во Второй мировой войне.

Отсутствие согласия относительно условий капитуляции приводит к продолжению военных действий. Оккупация территории, согласно международному гуманитарному праву, должна быть временной и не может менять политический статус оккупированной территории. Нарушение норм международного гуманитарного права во время оккупации является международным преступлением.

Что означает капитуляция и как она оформляется

Она оформляется актом, который не является тождественным мирному договору. Мирный договор является окончательным документом, фиксирующим прекращение состояния войны и устанавливает новые отношения между сторонами.

В случае территориальных конфликтов, победившая сторона получает новые территории и ресурсы, что может привести к экономическому росту и расширению сферы влияния.

Что означает капитулировать

Это означает потерю части или всего суверенитета. Победитель может диктовать свои условия, включая изменения в политическом устройстве, экономике и социальной сфере.

Источники: IV Конвенция о законах и обычаях войни на суше и приложение к ней; Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны

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