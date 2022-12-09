Яхта российского подсанкционного олигарха Мазепина исчезла из итальянского порта

Декабрь, 09 в 9:38

Яхта стоимостью от €700 тыс. российского олигарха, конфискованная в рамках санкций Европейского Союза, неизвестным образом исчезла из порта на итальянском острове Сардиния летом этого года.

По данным The Guardian, 22-метровая яхта Aldabra принадлежит миллиардеру и владельцу компании по производству минеральных удобрений Дмитрию Мазепину, отцу бывшего пилота Формулы-1 Никиты Мазепина.

Стоимость судна составляет от €700 тыс. до €1 млн. Его пришвартовали в порту Ольбия и конфисковали в марте, когда Мазепина внесли в санкционный список через несколько недель после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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Яхта оставалась там до июня, однако исчезла за несколько часов до того, как было официально подтверждено, что она принадлежит Мазепину.

– Мазепин знал, что он в списке, но смог использовать период, в течение которого мы работали над установкой, что яхта принадлежит ему. Мы должны были исследовать цепочку собственности. Мы были в процессе подтверждения права собственности, когда судно забрали, – рассказали в отделе финансовой полиции Сардинии.

В полиции сообщают, что Мазепин нанял иностранную компанию, затем нанявшую сардинского капитана для перемещения яхты из Италии.

После расследования стало известно, что яхта остановилась в небольшом порту Бисерта в Тунисе, но ее текущее местонахождение неизвестно.

Капитан, перевозивший яхту, утверждает, что не знал, что судно принадлежит олигарху. Ему грозят штрафы в размере до €500 тыс. за незаконный вывоз судна из Италии. Это первый случай, когда россиянину с замороженными активами в Италии удалось избежать санкций ЕС.