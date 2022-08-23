Стоимость яхты олигарха РФ: 50 РСЗО HIMARS могут полностью поменять ход войны в Украине

Август, 23 в 16:01

Около 50 ракетных систем залпового огня HIMARS могут полностью поменять ситуацию на поле боя. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, стоимость эффективного разрушения логистики российских войск меньше, чем стоит одна яхта олигарха РФ.

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— Стоимость одной системы HIMARS – $4 млн. Стоимость 50 систем – $200 млн и боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики армии РФ — меньше одной яхты российского олигарха. Это точно не все деньги мира, но это то, что полностью изменило бы полномасштабную войну, — считает Подоляк.

Российские войска боятся ударов ВСУ с РСЗО HIMARS, считают в Службе безопасности Украины. Недавно контрразведчики задержали в прифронтовых районах Донбасса двух корректировщиков российских ракетных ударов. Предатели разведывали и передавали оккупантам координаты мест дислокации ВСУ, в частности, боевых позиций РСЗО HIMARS.