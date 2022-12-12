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В Иране совершили вторую казнь, связанную с массовыми антиправительственными протестами, охватившими страну. 23-летний Маджид Реза Рахнавард был публично повешен в священном шиитском городе Мешхед.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на иранские судебные органы.

Рахнаварда приговорили к смерти за “вражду против Бога”. По версии обвинения, он зарезал двух сотрудников сил безопасности на улице в Мешхеде и ранил еще четырех человек 17 ноября.

Речь идет о сотрудниках военизированного формирования Силы сопротивления Басидж. Это местная проправительственная полувоенная организация, созданная по приказу духовного лидера страны аятоллы Хомейни. Власти Ирана часто привлекают ее для подавления инакомыслия.

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Местные власти утверждали, что группа “мятежников” начала “угрожать владельцам магазинов”, пытаясь заставить закрыть их. А когда члены формирования Басидж подошли к группе, один из мужчин якобы внезапно напал на них с ножом.

Государственное телевидение Ирана демонстрировало видеозапись якобы признаний Рахнаварда. На видео он был с завязанными глазами и загипсованной левой рукой. На кадрах парень заявил, что не отрицает нападения, но не помнит подробностей.

Местные активисты подчеркивают, что государственные СМИ Ирана регулярно транслируют ложные признания задержанных, выбитые с помощью пыток и жестокого обращения.

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В Иране с 1979 года обвинение в “ведении войны против Бога” предусматривает смертную казнь. Рахнаварда повесили только 23 дня спустя после ареста.

Оппозиционные активисты сообщили в Twitter, что семья Рахнаварда не знала, что его собираются казнить. Незадолго до казни парня навестила его мать. Впоследствии семье позвонил официальный представитель и сообщил, что Рахнавард уже мертв.

They allowed #MajidRezaRahnavard’s mother to visit him, and didn’t speak of execution at all. She left smiling and hoping that her son would be released soon.

This morning she arrived when her son’s murderers were burying his dead body alone.#StopExecutionInIran pic.twitter.com/9n2k02uE60 — 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) December 12, 2022

В сети сообщают, что погибший был чемпионом по борьбе.

This morning, the Islamic Republic executed a wrestling champion. #MajidrezaRahnavard was arrested and sentenced to death during protests in Iran.#NavidAfkari #MahsaAmini pic.twitter.com/sVqkk9qkoA — Hamidreza (@justchangingun) December 12, 2022

Правозащитники предупреждают, что протестующих в Иране приговаривают к смертной казни после фиктивных судебных процессов.

– Рахнаварда приговорили к смерти на основании выбитых признаний после кричаще несправедливого юридического процесса и показательного суда. Это преступление должно повлечь за собой серьезные последствия для Исламской Республики… Есть тысячи задержанных протестующих, и уже вынесен десяток смертных приговоров. Существует серьезный риск массовой казни протестующих, — отметил Махмуд Амири-Могаддам, глава базирующейся в Норвегии организации Iran Human Rights.

Rahnavard was sentenced to death based on coerced confessions, after a grossly unfair process and a show trial. This crime must be met with serious consequences for the Islamic Republic. #MajidrezaRahnavard #IranRevoIution2022 #Mahsa_Amini — Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) December 12, 2022

Это уже вторая казнь участника антиправительственных протестов. 8 декабря казнили 23-летнего Мохсена Шекари. Он также был осужден за “вражду против Бога”. Молодого человека обвинили в нападении с мачете на члена формирования Басидж в Тегеране.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в понедельник, что ее коллеги из Европейского Союза согласуют сегодня новый пакет санкций против лиц, ответственных за эти казни, в частности против Корпуса стражей исламской революции и лиц, выбивавших вынужденные признания.

– Эти казни являются явной попыткой запугать не потому, что люди совершили преступления, а исключительно потому, что они выражают свое мнение на улицах, исключительно потому, что они, как и мы, хотят жить на свободе, – заявила Бербок в комментарии журналистам.

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что идентифицировала еще 18 человек, которым грозит смертная казнь. Из них 12 уже были приговорены к смертной казни, в то время как еще шесть находились под судом или были обвинены в преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь.

Как отмечает агентство BBC, Иран занимает второе место после Китая по количеству ежегодных казней. Еще до нынешних протестов их количество превысило 400 в год впервые с 2017 года.

Массовые протесты в Иране вспыхнули после смерти 22-летней девушки Махсы Амини 16 сентября. Ее арестовала полиция морали за неправильное ношение хиджаба и зауженные джинсы. Семья девушки говорит, что ее избили и несколько раз ударили по голове. После этого она впала в кому, а через несколько дней умерла.

Это самые большие массовые протесты в Иране со времен революции 1979 года. Они распространились на 161 город во всех 31 провинциях страны.

Лидеры Ирана пытаются изобразить протесты как “бунты”, спровоцированные внешними врагами страны. Однако подавляющее большинство протестующих были безоружными.

Информационное агентство правозащитников (HRANA) сообщало, что по меньшей мере 488 протестующих были убиты и более 18 тыс. задержаны. Также сообщается о гибели 62 сотрудников службы безопасности.