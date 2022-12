В Иране совершили вторую казнь, связанную с массовыми антиправительственными протестами, охватившими страну. 23-летний Маджид Реза Рахнавард был публично повешен в священном шиитском городе Мешхед.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на иранские судебные органы.

Речь идет о сотрудниках военизированного формирования Силы сопротивления Басидж. Это местная проправительственная полувоенная организация, созданная по приказу духовного лидера страны аятоллы Хомейни. Власти Ирана часто привлекают ее для подавления инакомыслия.

Местные власти утверждали, что группа “мятежников” начала “угрожать владельцам магазинов”, пытаясь заставить закрыть их. А когда члены формирования Басидж подошли к группе, один из мужчин якобы внезапно напал на них с ножом.

Государственное телевидение Ирана демонстрировало видеозапись якобы признаний Рахнаварда. На видео он был с завязанными глазами и загипсованной левой рукой. На кадрах парень заявил, что не отрицает нападения, но не помнит подробностей.

Местные активисты подчеркивают, что государственные СМИ Ирана регулярно транслируют ложные признания задержанных, выбитые с помощью пыток и жестокого обращения.

В Иране с 1979 года обвинение в “ведении войны против Бога” предусматривает смертную казнь. Рахнаварда повесили только 23 дня спустя после ареста.

Оппозиционные активисты сообщили в Twitter, что семья Рахнаварда не знала, что его собираются казнить. Незадолго до казни парня навестила его мать. Впоследствии семье позвонил официальный представитель и сообщил, что Рахнавард уже мертв.

They allowed #MajidRezaRahnavard’s mother to visit him, and didn’t speak of execution at all. She left smiling and hoping that her son would be released soon.

This morning she arrived when her son’s murderers were burying his dead body alone.#StopExecutionInIran pic.twitter.com/9n2k02uE60

— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) December 12, 2022