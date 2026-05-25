Ночью и с утра 25 мая Россия продолжила атаки на украинские города и регионы. Под ударами оказались Чернигов, Запорожье, Богодухов Харьковской области и Днепропетровская область. Есть пострадавшие.

Украина инициировала созыв Совбеза ООН и заседание ОБСЕ после массированной атаки на Киев 24 мая.

Взрывы в Чернигове

25 мая после 03:00 раздались взрывы в Чернигове.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении БпЛА в направлении города.

В Чернигове продолжается воздушная тревога в связи с угрозой применения ударных дронов.

Атака на Запорожье

Ночью 25 мая российская армия совершила атаку на Запорожье.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в результате вражеского удара дроном вспыхнул автомобиль.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Атака на Богодухов

Ночью 24 мая российские войска совершили атаку на Богодухов Харьковской области.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, враг ударил по городу беспилотниками.

В результате атаки на Богодухов три человека получили острую реакцию на стресс, среди которых 5-летняя девочка.

Им оказывается медицинская помощь.

Атака на Днепропетровскую область

Ночью 25 мая российская армия атаковала беспилотниками и артиллерией три района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, удар пришелся по Никопольщине, Синельниковскому району и Криворожью.

В частности, под атакой оказались Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Червоногригорьевская общины.

В результате вражеской атаки на Никопольщину повреждены многоквартирный и частный дома, а также хозяйственное сооружение. Пострадал 35-летний мужчина. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Межевской общине Синельниковского района поврежден дом.

Также зафиксированы пожары в городе Апостолово на Криворожье. Повреждены автомобили и инфраструктура.

Созыв Совбеза ООН из-за атаки на Киев

После ночной атаки на Киев 24 мая глава МИД Андрей Сибига поручил украинским миссиям при международных организациях немедленно инициировать срочное заседание Совета Безопасности ООН, а также совместное заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности и Постоянного совета ОБСЕ.

По словам Сибиги, соответствующие структуры должны предоставить адекватный и решительный ответ России, пытающейся компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против гражданских жителей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 552-е сутки.

