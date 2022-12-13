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Во Франции готовятся к “почтовому терроризму”: работников предупредили о свертках со взрывчаткой

Юля Захарченко, редактор ленты
Во Франции готовятся к “почтовому терроризму”: работников предупредили о свертках со взрывчаткой
Фото: Pexels

Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции предупредил правительство и всех государственных субъектов, что им могут отправить пакеты со взрывчаткой после того, как похожая ситуация уже происходила в Испании.

По данным газеты Le Figaro, генеральный секретарь Стефан Буйон объяснил, что из-за схожих инцидентов в Испании возникла необходимость предупредить всех работников о вероятной угрозе.

— Целесообразно поддерживать связь с ведомствами, местными органами власти и жизненно важными учреждениями для соблюдения мер безопасности, — считает он.

В конце ноября в посольство Украины в Испании поступил конверт, взорвавшийся во время осмотра коменданта. Его госпитализировали в больницу с ранениями.

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Затем пакет со взрывчаткой отправили компании Instalaza. Она производит оружие, которое отправляют Украине как военную помощь.

Вскоре в здание Министерства обороны Испании также отправили пакет со взрывчаткой. А на почтовом отделении в Испании изъяли еще три конверта с глазами животных, адресованных украинским дипломатическим учреждениям.

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Источник: Le Figaro
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