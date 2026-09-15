Война с Ираном привела к дефициту боеприпасов и их поставок в Соединенных Штатах Америки.

Об этом говорится в отчете Генерального инспектора Министерства обороны США, сообщает BBC.

В США возник дефицит боеприпасов из-за войны с Ираном

Выводы независимого надзорного органа прямо противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа, неоднократно отрицавшего наличие каких-либо проблем с обеспечением американских Вооруженных сил.

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По оценкам надзорного органа, в период с февраля до июня США потратили более $22 млрд только на боеприпасы, что повлекло за собой стратегический дефицит запасов.

Сейчас Министерство обороны США работает над упрощением процессов закупок и сокращением сроков производства, чтобы решить эту проблему и быстро отреагировать на непредвиденные обстоятельства.

Трамп называл такие сообщения фейковыми новостями и утверждал, что США имеют практически неограниченное количество боеприпасов, а также накапливают запасы для любых непредвиденных ситуаций.

Опубликованный документ является первым независимым взглядом на обычно засекреченные данные по арсеналам США. Хотя точное количество оружия в отчете не раскрывается, однако предварительные оценки экспертов также свидетельствуют о такой тенденции.

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS) с конца июля, во время войны американские силы израсходовали значительный объем систем дальнего наземного нападения и средств ПВО/ПРО, которыми перехватывали иранские атаки. Запасы некоторых ракет, в частности для систем Patriot и THAAD, исчерпались более чем наполовину.

С 28 февраля до 30 июня общие расходы США на войну составили $33,4 млрд (24,7 млрд фунтов стерлингов). Из них потери оборудования оцениваются в 3,7 млрд, а другие расходы — в $7,4 млрд.

Среди уничтоженных при различных обстоятельствах единиц — четыре истребителя F-15E, один высокотехнологичный ударный истребитель F-35 и 30 беспилотников MQ-9.

В начале военных действий Трамп неоднократно уверял, что конфликт с привлечением США и Израиля закончится через несколько недель. Однако в последнее время он заявил, что противостояние может продолжаться после промежуточных выборов в США в ноябре.

Тем временем опрос Reuters/Ipsos, обнародованный в начале сентября, показал непопулярность этой войны среди американцев. Только 23% граждан страны и половина сторонников Республиканской партии считают, что позиции США в отношении Ирана стали сильнее по сравнению с периодом до начала боевых действий.

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