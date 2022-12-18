Декабрь, 18 в 13:58

Глава Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Минске 19 декабря будут обсуждать, среди прочего, наземную операцию против Украины.

Такую версию озвучил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

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– Во время этой встречи будет отрабатываться дальнейшая агрессия против Украины и более широкое вовлечение Вооруженных сил Беларуси в операцию против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше, – заявил Сергей Наев.

По словам командующего Объединенными силами ВСУ, Путин спланировал встречу с Лукашенко после служебного совещания с руководством Вооруженных сил РФ.

По итогам совещания глава Кремля лично заявил, что рассматривал предложение военного командования на ближайшую и среднесрочную перспективу.

К слову, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк также считает, что Путин и Лукашенко будут обсуждать поддержку Беларусью новой попытки сухопутного вторжения РФ в Украину.

По его словам, Путину приходится ехать к Лукашенко, потому что сейчас глава Кремля не в той ситуации, чтобы диктовать кому-то условия.

К тому же Беларусь в данный момент демонстрирует определенную самостоятельность.

Между тем на сайте Кремля сообщается, что Путин и Лукашенко обсудят:

российско-белорусскую интеграцию,

неуказанные военно-политические вопросы,

реализацию программ Союзного государства (соглашение от 1997 года по созданию федеративной интеграции России и Беларуси внутри общей структуры, – Ред.).

Аналитики Института изучения войны считают, что президент РФ стремится использовать Союзное государство для установления контроля за Беларусью, однако Лукашенко уже создает информационные предпосылки для отклонения требований Путина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Командование Объединенных сил ВС Украины