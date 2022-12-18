Путин будет уговаривать Лукашенко к более активному участию в войне против Украины – Наев
Глава Кремля Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи в Минске 19 декабря будут обсуждать, среди прочего, наземную операцию против Украины.
Такую версию озвучил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.
– Во время этой встречи будет отрабатываться дальнейшая агрессия против Украины и более широкое вовлечение Вооруженных сил Беларуси в операцию против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше, – заявил Сергей Наев.
По словам командующего Объединенными силами ВСУ, Путин спланировал встречу с Лукашенко после служебного совещания с руководством Вооруженных сил РФ.
По итогам совещания глава Кремля лично заявил, что рассматривал предложение военного командования на ближайшую и среднесрочную перспективу.
К слову, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк также считает, что Путин и Лукашенко будут обсуждать поддержку Беларусью новой попытки сухопутного вторжения РФ в Украину.
По его словам, Путину приходится ехать к Лукашенко, потому что сейчас глава Кремля не в той ситуации, чтобы диктовать кому-то условия.
К тому же Беларусь в данный момент демонстрирует определенную самостоятельность.
Между тем на сайте Кремля сообщается, что Путин и Лукашенко обсудят:
- российско-белорусскую интеграцию,
- неуказанные военно-политические вопросы,
- реализацию программ Союзного государства (соглашение от 1997 года по созданию федеративной интеграции России и Беларуси внутри общей структуры, – Ред.).
Аналитики Института изучения войны считают, что президент РФ стремится использовать Союзное государство для установления контроля за Беларусью, однако Лукашенко уже создает информационные предпосылки для отклонения требований Путина.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 298-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Командование Объединенных сил ВС Украины