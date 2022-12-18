Очільник Кремля Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Мінську 19 грудня обговорюватимуть, серед іншого, наземну операцію проти України.

Таку версію озвучив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Зараз дивляться

– Під час цієї зустрічі відпрацьовуватиметься подальша агресія проти України та більш широке залучення Збройних сил Білорусі до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі, – заявив Сергій Наєв.

За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ, Путін спланував зустріч із Лукашенком після службової наради з керівництвом Збройних сил РФ.

За підсумками наради глава Кремля особисто заявив, що розглядав пропозицію військового командування на найближчу та середньострокову перспективу.

До слова, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк теж вважає, що Путін та Лукашенко обговорюватимуть підтримку Білоруссю нової спроби сухопутного вторгнення РФ до України.

За його словами, Путіну доводиться їхати до Лукашенка, бо зараз глава Кремля не в тій ситуації, щоб диктувати комусь умови.

До того ж Білорусь нині демонструє певну самостійність.

Тим часом на сайті Кремля повідомляється, що Путін та Лукашенко обговорять:

російсько-білоруську інтеграцію,

невказані військово-політичні питання,

реалізацію програм Союзної держави (угода від 1997 року для створення федеративної інтеграції Росії та Білорусі в межах спільної структури, – Ред.).

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що президент РФ прагне використати Союзну державу для встановлення контролю над Білоруссю, хоча Лукашенко вже створює інформаційні передумови для відхилення вимог Путіна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 298-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Командування Об’єднаних сил ЗС України

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.