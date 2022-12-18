Угрозы вторжения РФ со стороны Беларуси и атаки по Херсону: что происходит на 298-й день войны (онлайн)

Россия получила новую партию дронов из Ирана, сообщили в ГУР.

В Генштабе уточнили цифры массированного обстрела Украины 16 декабря: оккупанты осуществили почти 100 запусков ракет и 65 обстрелов из РСЗО.

Владимир Зеленский сообщил, что за сутки удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев.

Рада приняла законопроект, который усиливает ответственность военных за невыполнение приказов.

Азербайджан передал Украине энергооборудование, насчитывающее почти 100 трансформаторов и генераторов.