Угрозы вторжения РФ со стороны Беларуси и атаки по Херсону: что происходит на 298-й день войны (онлайн)
Россия получила новую партию дронов из Ирана, сообщили в ГУР.
В Генштабе уточнили цифры массированного обстрела Украины 16 декабря: оккупанты осуществили почти 100 запусков ракет и 65 обстрелов из РСЗО.
Владимир Зеленский сообщил, что за сутки удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев.
Рада приняла законопроект, который усиливает ответственность военных за невыполнение приказов.
Азербайджан передал Украине энергооборудование, насчитывающее почти 100 трансформаторов и генераторов.
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