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Могут обсуждать сухопутное нападение на Украину: Подоляк о визите Путина в Минск

Юля Захарченко, редактор ленты
Могут обсуждать сухопутное нападение на Украину: Подоляк о визите Путина в Минск
Фото: Getty Images

На дневной повестке запланированной в Минске встречи российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может быть поддержка РБ новой попытки РФ сухопутного вторжения в Украину.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его мнению, Путин сейчас находится не в том состоянии, чтобы диктовать кому-то условия.

— Статус Путина сегодня – это не статус Путина вчерашнего дня. Это человек, который должен ходить и просить, — считает Подоляк.

Он обратил внимание, что Беларусь показывает определенную самостоятельность, поэтому Путину приходится ехать к Лукашенко и заявлять о необходимости выполнять союзнические договоренности так, чтобы в случае гибели РФ также РБ погибла политически в полномасштабной войне против Украины.

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Подоляк убежден, что на повестке встречи — максимальная поддержка Беларусью нового наступления против Украины в любом виде. Он считает, что это может быть даже сухопутное вторжение, если Лукашенко захочет подписать самоубийственный приговор.

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