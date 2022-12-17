Могут обсуждать сухопутное нападение на Украину: Подоляк о визите Путина в Минск

Декабрь, 17 в 20:45

На дневной повестке запланированной в Минске встречи российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может быть поддержка РБ новой попытки РФ сухопутного вторжения в Украину.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире информационного телемарафона Единые новости. По его мнению, Путин сейчас находится не в том состоянии, чтобы диктовать кому-то условия.

— Статус Путина сегодня – это не статус Путина вчерашнего дня. Это человек, который должен ходить и просить, — считает Подоляк.

Он обратил внимание, что Беларусь показывает определенную самостоятельность, поэтому Путину приходится ехать к Лукашенко и заявлять о необходимости выполнять союзнические договоренности так, чтобы в случае гибели РФ также РБ погибла политически в полномасштабной войне против Украины.

Сейчас смотрят

Подоляк убежден, что на повестке встречи — максимальная поддержка Беларусью нового наступления против Украины в любом виде. Он считает, что это может быть даже сухопутное вторжение, если Лукашенко захочет подписать самоубийственный приговор.