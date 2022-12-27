Декабрь, 27 в 11:55

Страна-агрессор Россия прибегает к угрозам ядерным оружием в моменты, когда впадает в отчаяние из-за провалов.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью польскому агентству PAP.

Таким образом он ответил на вопрос, стоит ли по-прежнему серьезно относиться к российским ядерным угрозам.

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– Очевидно, что тот, кто опрометчиво нарушает Устав ООН и международное право и впадает в отчаяние, если дела обстоят не так, как он хочет, без колебаний будет угрожать использовать все, что есть в его арсенале террора, — отметил Боррель.

Он напомнил, что Евросоюз и большая часть международного сообщества решительно осудили безответственный ядерный шантаж Кремля.

– И я думаю, что те, кто в Москве принимают решение о возможном применении ядерного оружия, это четко и громко услышали, – добавил Боррель.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин не исключает, что РФ может включить в военную доктрину возможность нанесения превентивного ядерного удара. С начала полномасштабной войны против Украины в Кремле периодически прибегали к ядерному шантажу.

По данным Пентагона, Россия расширяет и модернизирует свой ядерный потенциал.

А согласно оценкам канцлера Германии Олафа Шольца, риск того, что Владимир Путин применит ядерное оружие против Украины, снизился благодаря международному давлению.

Источник: PAP