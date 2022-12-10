Декабрь, 09 в 22:26

Президент России Владимир Путин заявил, что его государство может рассмотреть возможность официального включения в свою военную доктрину возможности превентивного первого ядерного удара для разоружения противника.

Слова Путина прозвучали спустя всего несколько дней после предупреждения о росте риска использования атомной войны, передает Bloomberg.

— Мы думаем об этом… Если мы говорим об обезоруживающем ударе, возможно, нам стоит подумать об использовании подходов наших американских партнеров, — сказал российский президент журналистам после саммита в Кыргызстане.

Глава Кремля сослался на то, что он назвал стратегией США по использованию высокоточных ракет для превентивного удара.

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Эти комментарии стали вторым высказыванием Путина по вопросу применения ядерного оружия на этой неделе. Перед этим, 8 декабря, он заявил, что риск атомной войны растет, и назвал российский арсенал “фактором сдерживания” в конфликтах.

В настоящее время российская доктрина предусматривает использование ядерного оружия в качестве последнего средства в случае угрозы существованию государства.

США и Западные союзники осудили Владимира Путина за то, что они называют брязганием ядерного оружия, особенно после вторжения России в Украину.

В свою очередь, Кремль обвиняет Запад в том, что он первым поднял этот вопрос, хотя первыми угрозы начали высказывать российские официальные лица.

Ранее российский президент заявил, что собирается продолжать атаки на энергосистемы Украины, несмотря на глобальную критику этих ударов, из-за чего миллионы людей остаются без электричества и воды зимой.