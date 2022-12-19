Декабрь, 19 в 14:06

Россию нужно лишить ядерного оружия, поскольку страна-агрессор опасна для мира.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию Украинская правда.

– Подчеркну, что РФ должна быть лишена ядерного оружия. Мы же не даем людям с больной психикой, например, острые предметы или спички. Таких людей изолируют от общества. РФ из-за ядерного оружия следует изолировать от цивилизованного общества. Они очень опасны и доказали, что больны, – подчеркнул он.

По словам Данилова, если сначала Украина требовала от РФ покинуть украинские территории, то теперь речь идет о выплате репараций и ряде других вопросов. Только после выполнения этих требований, Киев может рассмотреть вариант переговоров.

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– Сейчас они должны полностью сделать все сатисфакции, контрибуции, все репарации и так далее. После этого мы можем с ними о чем-то говорить на будущее, — заявил секретарь СНБО.

Недавно российский диктатор Владимир Путин сообщил, что РФ может рассмотреть включение в свою военную доктрину возможности превентивного первого ядерного удара.

По данным Пентагона, Россия занимается расширением и модернизацией своего ядерного потенциала.

Как известно, украинская формула мира, представленная президентом Владимиром Зеленским, содержит 10 шагов, среди которых – радиационная и ядерная безопасность.