Непонятно, будет ли победитель: в Австрии заговорили о необходимости переговоров

Декабрь, 27 в 14:21

Глава Минобороны Австрии Клаудия Таннер, отвечая на вопрос о перспективах деоккупации украинской территории, заявила, что “не понятно, будет ли когда-нибудь победитель в войне”, которую РФ развязала против Украины. Об этом сообщает Die Welt.

Таннер отметила, что разделяет мнение генерала армии США Марка Милли, ранее сказавшего, что Украина якобы не сможет выиграть войну в ближайшем будущем, то есть освободить все захваченные россиянами земли.

— Боеспособность Украины недооценивали в начале этой войны, и сегодня, после десяти месяцев, все еще часто недооценивают. Однако Москва располагает огромными запасами средств и солдат. К счастью, Украина добилась очень важных успехов, но ей нужно защищать огромную территорию, – сказала она.

По ее мнению, важно, чтобы на фоне боевых действий проходили переговоры, и таким образом, чтобы внимание все больше возвращалось к дипломатии.

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— Но среди некоторых государств ЕС существует мнение, что Украина как суверенное государство сама решает, когда начинать переговоры и какова должна быть цель этих переговоров. С другой стороны, Запад, который месяцами поддерживает Украину оружием и миллиардами, должен работать с Киевом, чтобы выяснить, когда будет достигнут предел этой войны и когда имеет смысл начинать переговоры в соответствующей форме, – сказала она.

Таннер добавила, что “нельзя забывать о высоких ценах на энергоносители” — следствие войны Путина против Украины, которую люди на Западе “все чаще считают обременительной”.

Глава Минобороны подчеркнула, что Австрия является “нейтральной страной”, которая не помогает Украине вооружением и боеприпасами, но дает полевые рентген-аппараты, каски и обогреватели.

Источник: Welt