Декабрь, 28 в 23:14

Экспорт российского газа в Европу через трубопроводы резко упал в 2022 году до постсоветского минимума. Причинами является то, что крупнейший потребитель Европейский Союз сократил импорт из-за войны РФ против Украины, а главный трубопровод был поврежден в результате взрывов.

Евросоюз был крупнейшим потребителем нефти и газа в России, который годами обсуждал необходимость сокращения зависимости от российских энергоресурсов. Но Брюссель прибегнул к серьезным шагам только после того, как в феврале Кремль осуществил полномасштабное вторжение в Украину.

В результате экспорт российского газа в Европу обвалился до минимумов, которые в последний раз фиксировали еще во времена СССР, пишут иностранные издания.

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По оценкам российского Газпрома, в 2022 году газодобывающая компания экспортирует в другие страны около 100,9 млрд куб. м. Это означает падение более чем на 45% по сравнению со 185,1 млрд куб. м в 2021 году, куда также входили поставки в Китай по трубопроводу Сила Сибири 10,39 млрд куб. м.

Предыдущий известный минимум российского экспорта газа зафиксировали в 1995 году, когда Россия продала 117,4 млрд куб. м.

В Газпроме отмечают, что добыча газа в 2022 году ожидается на уровне 412,6 млрд куб. м — это на 20% меньше, по сравнению с 514,8 млрд куб. м в 2021 году, когда она достигла 13-летнего максимума.

Источник: US News & World Report