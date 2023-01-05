Ритмичные поставки в течение года: Резников планирует поехать на очередную встречу Рамштайн
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вскоре планирует поехать на встречу Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн).
Сейчас ожидается подтверждение даты заседания, в рамках которого могут выделить новую военную помощь Украине, отмечает глава Минобороны.
— И сегодня заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ВПК уже на рельсах, путях производства для нас амуниции, оружия. Главное, что будет ритмичность этих поставок в течение всего года. Имею заверения от партнеров. Буквально скоро планирую ехать в командировку на очередной Рамштайн. Сейчас ожидаем дату подтверждения, где мы будем уже обсуждать все эти вещи, — утверждает Резников.
Глава Минобороны убежден, что самым главным сейчас является тот момент, что партнеры и союзники видят поддержку Украины системно и стабильно.