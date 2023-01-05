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Ритмичные поставки в течение года: Резников планирует поехать на очередную встречу Рамштайн

Юля Захарченко, редактор ленты
Резніков
Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вскоре планирует поехать на встречу Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн).

Сейчас ожидается подтверждение даты заседания, в рамках которого могут выделить новую военную помощь Украине, отмечает глава Минобороны.

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— И сегодня заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ВПК уже на рельсах, путях производства для нас амуниции, оружия. Главное, что будет ритмичность этих поставок в течение всего года. Имею заверения от партнеров. Буквально скоро планирую ехать в командировку на очередной Рамштайн. Сейчас ожидаем дату подтверждения, где мы будем уже обсуждать все эти вещи, — утверждает Резников.

Глава Минобороны убежден, что самым главным сейчас является тот момент, что партнеры и союзники видят поддержку Украины системно и стабильно.

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