Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита G7 заявил, что был впечатлен последними военными успехами Украины.

В Киеве считают, что это может свидетельствовать о более благосклонном отношении Вашингтона к дальнейшей поддержке Украины.

Трамп восхищен военными успехами Украины

Как сообщает Financial Times, такой разговор состоялся во время ужина в Эвиан-ле-Бен на прошлой неделе.

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По словам украинских чиновников, которые общались с изданием на условиях анонимности, в настоящее время они замечают признаки того, что Трамп все больше склоняется к усилению поддержки Киева и, вероятно, может быть готов к большему давлению на Россию.

Собеседники издания сохраняют скептицизм относительно того, выполнит ли президент США свои обещания, напоминая, что ранее он уже делал заявления, которые впоследствии не были реализованы.

Несмотря на это, после переговоров между Зеленским, Трампом и другими мировыми лидерами украинские чиновники положительно оценивают прогресс в вопросах поставки ракет-перехватчиков Patriot, а также получения лицензий на производство вооружения.

По информации двух источников, осведомленных о ходе закрытых обсуждений между лидерами, во время саммита G7 Трамп был “чрезвычайно впечатлен и восхищен” недавней украинской кампанией по нанесению дальнобойных ударов по целям на территории России.

После встречи Зеленский заявил, что Трамп и госсекретарь США Марко Рубио “впервые положительно отреагировали на вопрос о лицензиях” на ракеты-перехватчики Patriot.

Европейские столицы также воспользовались заметным изменением подхода Трампа к войне, в частности его осознанием того, что победа России не является неизбежной, чтобы добиться расширения поддержки Украины.

— Когда Украина получает надлежащие поставки, она может достигать реальных оперативных результатов. Российские линии обороны не являются неприступными, – сказал один из высокопоставленных военных чиновников НАТО.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что украинская армия в условиях войны стала самой мощной в Европе.

По его словам, российские войска ежемесячно несут потери, которые в пять раз превышают украинские.

Фото: Владимир Зеленский

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