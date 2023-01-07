Испуганный черт предложил объявить “перемирие”: Данилов о заявлениях РФ
Фото: Офис президента
Российский диктатор Владимир Путин, который высказал предложение о якобы “рождественском перемирии”, похож на черта из повести писателя Николая Гоголя Ночь перед Рождеством.
Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его мнению, кремлевский лидер как испуганный черт, который бросается во все стороны, предчувствуя свою гибель.
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Недавно в российском Министерстве обороны заявили, что ввели фейковый “временный режим прекращения огня” в Украине, как якобы приказал диктатор Владимир Путин.
В то же время российская армия на следующий же день обстреляла пожарные части в Херсоне, а затем и Бахмут, где в результате вражеского огня погибли два человека и еще 13 людей ранены.