Январь, 07 в 15:40

В пятницу, 6 января, во время объявленного РФ “рождественского перемирия” оккупанты из артиллерии обстреляли Бахмут и Бахмутский район Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В результате минометных атак по жилым кварталам погибли 66-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще 13 человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

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Кроме того, получили повреждения и разрушения частные домовладения, многоквартирные дома и другие объекты.

Начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

5 января российский диктатор Владимир Путин заявил, что объявляет одностороннее “прекращение огня” в честь Рождества. Он обещал, что войска РФ не будут стрелять, начиная с 12:00 6 января и до 24:00 7 января.