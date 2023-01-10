Помощь США направлена на изменение динамики войны в Украине — Госдеп

Январь, 10 в 9:09

Представитель Госдепа США Нед Прайс во время брифинга заявил, что ВСУ последовательно демонстрируют устойчивость и эффективность на поле боя, что является одним из видов динамики войны.

В то же время, по его словам, есть более широкая динамика, которая заключается в том, что сейчас на суверенной украинской территории находятся тысячи российских военных, которые постоянно обстреливают украинские города, и США думают, как изменить ситуацию.

— Конечно, это та динамика, которую мы стремимся изменить путем предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности — около $3 млрд, о которых мы объявили в прошлую пятницу, — сказал Прайс.

Представитель Госдепа США считает, что БМП Bradle и системы ПВО предоставят Украине дополнительные возможности в изменении этой динаминки, поэтому поддержка Киева со стороны Вашингтона будет продолжаться столько, сколько это будет нужно.

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Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что Украина может получить американские боевые машины пехоты Bradley.

Вскоре в Белом доме заявили, что 50 БМП Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 тыс. патронов калибра 25 мм войдут в новый пакет военной помощи на $3,075 млрд.

Источник: U.S. Department of State