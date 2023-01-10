В 12 странах Европы в 2022 году были побиты температурные рекорды

Январь, 10 в 21:44

Двенадцать европейских стран побили месячные температурные рекорды в 2022 году, когда на континенте было зафиксировано самое жаркое лето.

Газета The Guardian проанализировала 27 стран Европы и у двенадцати зафиксировала высокие температурные показатели в течение как минимум одного месяца 2022 года. В каждом случае аномалии были более чем на 1,9ºС выше средней температуры, зарегистрированной между 1991 и 2020 годами, по крайней мере в течение одного месяца.

Согласно данным Службы климатических изменений Коперника (C3S), в Европе зафиксирован второй самый теплый год за всю историю наблюдений и самое жаркое лето.

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Наибольшее повышение температуры зафиксировано в конце лета, октябре и декабре. В Австрии средняя температура в октябре 2022 года была на 3,3ºC выше средней октябрьской, зафиксированной с 1991 по 2020 год. Франция и Словения также зафиксировали температурные аномалии на 3ºC или более в том месяце. В Хорватии и Греции в декабре было 3ºC.

В Италии было теплее среднего в течение всех месяцев года, кроме двух. Самая высокая месячная аномалия температуры была зафиксирована в мае, октябре и декабре. Испания и Португалия также установили аномальные рекорды.

Большая часть европейского континента пережила засуху, а количество лесных пожаров летом были самыми высокими за 15 лет.

Для всего мира 2022-й стал пятым самым теплым годом за всю историю наблюдений, а последние восемь лет вместе взятые были самыми теплыми за всю историю наблюдений, согласно данным Службы климатических изменений Коперника. Средняя глобальная температура в 2022 году была на 1,2ºC выше средней за базовый период 1850-1900 годов.

Однако такое повышение температуры не было равномерным по всему миру. В Австралии и Южной Америке в 2022 году температура была прохладнее среднего показателя. К понижению температуры в тихоокеанском реагионе привели условия Ла-Нинья (снижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны Тихого океана, это противоположность Эль-Ниньо, — Ред.).

Однако в северном полушарии, особенно в Арктике и Европе, температура была гораздо выше. Температура в Европе растет вдвое быстрее, чем в среднем по миру, а в Арктике – в четыре раза.

В отчете C3S говорится также, что в некоторых частях Западной Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Китая, Новой Зеландии, северо-западной Африки и Африканского Рога был самым теплым годом за всю историю наблюдений.

Заместитель директора C3S Саманта Берджесс говорит, что более теплый глобальный климат провоцирует увеличение экстремальных погодных явлений.

— Они более интенсивны, они более часты, и это имеет последствия не только для людей, но и для экосистем, биоразнообразия и среды обитания.

Рост засух, волн жары и наводнений, поражающих части мира, которые к такому не привикли, усиливаются. Профессор гидрологии в Университете Рединга Ханна Клоук считает, что человечеству следует адаптировать свой образ жизни к новым реалиям быстрее, чем когда-либо прежде.