Нападение на Украину изменило все: Земан объяснил, почему “дружил” с Путиным

Январь, 15 в 19:49

Президент Чехии Милош Земан признался, что его “дружба” с российским диктатором Владимиром Путиным базировалась исключительно на экономической дипломатии, поскольку ранее РФ была поставщиком очень дешевого энергетического сырья, однако полномасштабное вторжение в Украину все изменило.

— Поскольку я хочу защищать интересы чешской экономики, у меня не было никаких оснований делать какие-то выступления против Путина. Это перешло красную линию только после нападения на Украину, потому что это уже то, где даже экономическая дипломатия должна уступить, — объяснил политик.

Земан отметил, что сейчас предложил бы президенту РФ вывести войска из Украины, но сомневается, что тот признает свои ошибки.

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— Я бы сказал ему абсолютно “по-дружески”, чтобы он выводил армию из Украины. Никто не хочет, чтобы он признал свою ошибку только на словах и бил себя в грудь. Однако на самом деле он мог бы признать эту ошибку, выведя армию из Украины, — добавил лидер Чехии.

По его мнению, если Путин не сделает этого, то его лишат власти российские солдаты или бизнесмены, поскольку санкции существенно вредят их интересам.

Источник: Ceske Noviny