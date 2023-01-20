Бельгия предложит противотанковые средства и ПВО для Украины на следующей встрече Рамштайн

Январь, 20 в 18:31

В Бельгии анонсировали вероятную передачу противотанковых средств и систем противовоздушной обороны на следующей встрече Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн).

Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, добавив, что страна будет принимать решение, учитывая собственные запасы.

— Я предложу следующему Совету министров дополнительную поставку средств противовоздушной обороны и противотанковых средств, исходя из наших запасов и по согласованию с нашей бельгийской оборонной промышленностью, — отмечает она.

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Дедондер сообщает, что участвует в текущей восьмой встрече Контактной группы по обороне Украины, которая проходит на авиабазе Рамштайн в Германии.