Россия может использовать территорию Беларуси для атак с помощью дронов по трассе М-06 Киев — Чоп, которая является одним из ключевых логистических маршрутов снабжения Украины из Польши.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

По оценке экспертов, Москва и Минск создают информационные предпосылки для возможных ударов по Украине с беларусской территории. Основанием для этого могут стать заявления беларусских властей о якобы многочисленных пересечениях границы украинскими беспилотниками.

26 мая секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что за последнюю неделю беларусские силы зафиксировали 116 попыток украинских дронов пересечь границу. По его словам, часть беспилотников якобы пыталась атаковать пограничную инфраструктуру Беларуси.

В то же время аналитики ISW считают маловероятным новое наземное вторжение Беларуси в Украину. По их данным, вблизи границы нет достаточной группировки беларусских войск, а у России нет необходимых резервов для поддержки такой операции.

Вместо этого, отмечают эксперты, Кремль может использовать беларусскую территорию для запуска ударных дронов типа Shahed и Молния. Это позволит России точнее атаковать объекты на западе и северо-западе Украины, в частности трассу Киев — Чоп, железнодорожные маршруты и логистические пути снабжения из Польши.

В ISW напомнили, что российские войска уже атакуют западные области Украины с территории РФ, однако запуск дронов из Беларуси значительно сократит дистанцию до целей и повысит эффективность ударов по подвижным объектам.

Также украинские чиновники сообщали, что 22 декабря 2025 года российский оператор дрона, находившийся в Беларуси, якобы нанес удар FPV-беспилотником Shahed по украинскому грузовому поезду вблизи Коростеня в Житомирской области.

Аналитики ISW пришли к выводу, что последние заявления Минска и предупреждения украинской стороны могут свидетельствовать о подготовке Россией новой фазы использования Беларуси в войне — прежде всего для ударов по стратегическим логистическим маршрутам в тылу Украины.

Источник : ISW

