Для того чтобы были достигнуты какие-либо мирные договоренности, Россия требует от Украины “устранить основные причины” начала войны. Речь идет, в частности, о членстве Украины в НАТО.

Об этом на брифинге в ООН заявил российский представитель Василий Небензя.

Небензя о требованиях РФ для заключения мирного соглашения

Он отметил, что также важен вопрос “угрозы”, которую Украина якобы представляет для России.

В речи российского представителя в очередной раз звучали пропагандистские тезисы Москвы о “неонацистской природе режима” и “преследовании русскоязычных” в Украине.

Он также заявил, что “не думает, что война – это хорошо”, после чего продолжил обвинять украинцев в российском вторжении.

Заметим, что россияне регулярно используют такую ​​риторику для оправдания своей полномасштабной агрессии против Украины, несмотря на то что Киев и Запад отвергают все эти обвинения как безосновательные.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что без выхода украинских войск с Донбасса переговоры о прекращении войны не продвинутся даже после новых раундов диалога.

